Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках России снизилась до 7,14%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июля 2019 г. снизилась до 7,14%, говорится в материалах Банка России.
В последней декаде июня ставка находилась на уровне 7,27%, свидетельствуют данные ЦБ.
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.