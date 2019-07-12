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Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках России снизилась до 7,14%

В последней декаде июня показатель находился на уровне 7,27%
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июля 2019 г. снизилась до 7,14%, говорится в материалах Банка России.

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В последней декаде июня ставка находилась на уровне 7,27%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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