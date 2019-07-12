Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках России снизилась до 7,14%

Северный Кавказ

Объем внебюджетных инвестиций в Чечню в I квартале вырос почти на 10%

По словам спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, в республике на сегодняшний день более 69 приоритетных инвестиционных проектов

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