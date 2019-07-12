Промпредприятия Москвы смогут получать инвестиционные займы на благоустройство

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московские предприятия промышленности и науки смогут получать льготные займы до 100 млн рублей на благоустройство от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня в столице реализуется масштабная программа по редевелопменту и благоустройству индустриальных зон. На данный момент уже более 150 организаций промышленности и науки заявили о своем желании принять участие в работах по благоустройству прилегающих к ним территорий. Инвестиционные займы станут эффективной мерой поддержки для таких предприятий", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что льготная ставка инвестиционного займа составит 2%, сумма - от 5 до 100 млн рублей. При этом объем заемных средств не должен превышать 70% от суммы всех затрат на проект.

По данным пресс-службы, на средства целевого займа, полученного в фонде, столичные предприятия смогут отремонтировать элементы внешнего благоустройства территорий (заборы, ограждения, покрытия, освещение и т.д.), а также провести ремонт и реставрацию фасадов зданий, строений или сооружений на своей территории.

Сегодня на территории Москвы действует 650 крупных и средних предприятий в сфере промышленности, в том числе 49 промышленных комплексов и одна особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет целевые займы предприятиям на срок до пяти лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых. С декабря 2017 года Фонд поддержки заключил договоры займа с 12 компаниям на общую сумму более 750 млн рублей.