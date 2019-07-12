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В Минфине прокомментировали поправки в закон о национальной платежной системе

Замглавы ведомства Алексей Моисеев считает, что предпосылок для ухода иностранных платежных систем из РФ нет
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем, для этого нет предпосылок, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем из страны. Законопроект требует от платежных систем осуществления бесперебойной работы в России, в частности предусматривает запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. Издание отмечает, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила "невыполнимы" для таких платежных систем, как Visa и MasterCard.

"Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок", - сказал Моисеев.

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РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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