Медведев выступил за уголовную ответственность за махинации на торгах по госконтрактам

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступает за введение уголовной ответственности за принятие заведомо неконкурентных предложений на торгах по госконтрактам. Об этом он заявил на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов.

"Нам нужно не только административную ответственность установить, но и увеличить штрафные санкции, - сказал глава правительства. - Я предложил, это тоже не идеальное решение, уголовную ответственность установить для тех, кто подписывает заведомо неконкурентные предложения".

По мнению главы правительства, административной ответственности недостаточно, так как бесполезно штрафовать фирмы-однодневки. "Ну да, выписали ей штраф 50 тыс. рублей. Она либо заплатила, либо даже не заплатила. Кому от этого страшно? А все торги полетели", - посетовал Медведев.

Что же касается уголовной ответственности, то, по мнению премьера, каждый человек, который подписывает документы, должен понимать, что за ним "придут, и он будет сидеть при всех царях". "Если это бизнес, значит будет сидеть, что же. Для кого-то это будет наукой", - заключил Медведев.

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