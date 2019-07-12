Объем внебюджетных инвестиций в Чечню в I квартале вырос почти на 10%

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Объем внебюджетных инвестиций в Чеченскую Республику в I квартале 2019 года вырос почти 10% и составил около 7 млрд рублей, сообщил в пятницу спикер парламента Чечни Магомед Даудов на последнем заседании весенней сессии.

"Только за первый квартал этого года объем внебюджетных инвестиций вырос почти на 10% и составил около семи млрд рублей", - сказал он. По словам спикера, в республике на сегодняшний день 69 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 240 млрд рублей. Они относятся к таким отраслям, как промышленность, энергетика, строительство и транспорт, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, индустрия отдыха и туризма. Он добавил, что эти проекты позволят создать более 20 тыс. рабочих мест.

Спикер парламента также отметил, что в рамках реализации региональных программ нацпроектов в регионе планируется строительство и реконструкция более ста объектов на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Среди них 19 школ, 21 дошкольное учреждение, шесть домов культуры, пять ФАПов, агропромышленный парк и многое другое.