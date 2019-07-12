Кабмин обсудит распределение частот для 5G на следующей неделе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство обсудит вопрос распределения перспективных частот для работы сетей 5G на совещании, проведение которого запланировано на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Это крайне... перспективный, я имею в виду диапазон 3,4-3,8 ГГц - крайне плотный, "населенный", но очень нам нужный [диапазон]. Поэтому это большая работа, она продолжается. Мы [в правительстве РФ] на следующей неделе будем проводить большое совещание по этому вопросу, и будем еще и еще работать. Это работа небыстрая, она займет, как я уже говорил, несколько лет", - сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении данного вопроса с вице-премьером Юрием Борисовым.

В апреле Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение отказать операторам в продолжении исследования отдельных полос радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон частот необходим для создания и развития сети 5G. Последние исследования в таком диапазоне, которые проводились "Ростелекомом" и "Мегафоном", завершились в декабре 2018 года.

В мае Акимов говорил, что вопрос с частотами решить быстро не получится, однако, уверен он, для 5G нужно точно расчищать диапазон 3,2-3,8 ГГц.