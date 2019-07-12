Правительство допускает увеличение средств для стимулирования спроса на сельхозтехнику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство намерено как минимум не сокращать объем предоставляемых средств для стимулирования спроса на сельхозтехнику, возможно увеличение объема этой поддержки, сказал вице-премьер Дмитрий Козак на совещании по вопросам "О механизмах поддержки приобретения сельхозпроизводителями отечественной сельскохозяйственной техники".

"Мы будем делать все для того, чтобы сохранить объемы поддержки и может быть нарастить эти объемы, когда в ближайший месяц это будет решаться в процессе бюджетного планирования. То есть нарастить объемы предоставляемых средств для стимулирования спроса на сельхозтехнику", - сказал он.

Козак подчеркнул, что у правительства нет планов прекращать работу по стимулированию сельхозпроизводства и по стимулированию сельхозмашиностроения.

В конце мая 2019 года кабмин решил ввести с 2020 года механизм лизинга для покупателей российской сельхозтехники, при этом отказавшись от прямого субсидирования.