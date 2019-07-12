Минсельхоз прогнозирует двукратный рост рынка сельскохозяйственной техники за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Минсельхоз и Минпромторг прогнозируют рост рынка сельхозтехники России в два раза в течение пяти лет, до 200 млрд рублей. Об этом в ходе совещания по вопросам "О механизмах поддержки приобретения сельхозпроизводителями отечественной сельскохозяйственной техники" сообщил заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

"Мы совместно с Минпромторгом подготовили прогноз развития рынка отечественной сельскохозяйственной техники на ближайшие пять лет. Мы ожидаем, что сегодня рынок, который на сегодняшний день составляет свыше 100 млрд рублей, вырастет до 190-200 млрд рублей", - сказал он.

По данным Хатуова, в случае, если сохраниться действие постановления правительства о правилах предоставления субсидий производителям сельхозтехники, то темпы роста сельхозпроизводства будут составлять до 10% в год, а ежегодная субсидия должна быть равна 30 млрд рублей. Рынок лизинговых продаж, по его прогнозу, должен вырасти с 40 млрд рублей в текущем году до 114 млрд рублей через пять лет.

По мнению замминистра, мировой опыт говорит о том, что рынок России нуждается в развитии лизинговых продуктов и инструментов. "Инициатива наших коллег - Министерства промышленности - нами полностью поддержана, потому что в этот же период Минпромторг инициировал проект постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета, направленных на стимулирования спроса российской промышленной продукции", - пояснил он. Хатуов отметил, что 95% производителей сельхозтехники поддержали развитие лизингового рынка. "Субсидирование аванса до 15%, которые предлагаются данным постановлением, лизинговых компаний, а фактически это скидка приобретателям, аграриям, к цене, когда уменьшается так называемый балансовый первичный взнос в лизинговой схеме, позволяет нам обеспечить очень эффективное применение мер господдержки", - уверен он.

По мнению Хатуова, переход с 2020 года с прямого субсидирования на поддержку механизма лизинга для покупателей российской сельхозтехники позволяет одномоментно экономить 6,4 млн рублей то есть высвобождаются средства, которые крестьяне могли бы направить на другой перечень сельхозпродукции.

В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов сообщил, что общее производство сельхозтехники за последние годы достигло двузначных цифр и Минпромторг ожидает, что в этом году общий объем производства вырастет на 15%. "Экспорт [сельхозтехники] у нас тоже растет двузначными цифрами. Если в прошлом году показали рост более 40% продукции сельхозмашиностроения, то в этом году мы не опускаемся ниже 15%", - сказал он.