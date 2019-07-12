РЖД вложили за полгода более 15 млрд рублей в инфраструктуру Октябрьской железной дороги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги инвестировали 15 млрд рублей в первом полугодии 2019 года в модернизацию транспортной инфраструктуры, обновление парка локомотивов и улучшение качества обслуживания пассажиров Октябрьской железной дороги (ОЖД), отмечается в сообщении пресс-службы филиала ОАО "РЖД".

"За шесть месяцев 2019 года в развитие ОЖД инвестировано 15,3 млрд рублей. Основные инвестиционные проекты связаны с совершенствованием перевозочной деятельности, обеспечением высокого уровня безопасности, приобретением новых локомотивов и улучшением качества обслуживания пассажиров", - отмечается в сообщении.

В январе-июне 2019 года компания направила 4,7 млрд рублей на обновление железнодорожного пути. В строительство вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и пограничных станций направлено 2 млрд рублей. На обновление оборудования и устройств электроснабжения, связи, автоматики, телемеханики, предприятий локомотивного, путевого и вагонного комплексов направлено 3,3 млрд рублей.

Вложения в обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в границах Октябрьской железной дороги составили 3,4 млрд рублей. На обновление парка подвижного состава ОЖД в первом полугодии 2019 года направили 1,1 млрд рублей.

Летом 2019 года правительство Санкт-Петербурга заключило с ОАО "РЖД" договор на 88 млрд рублей, в рамках которого планируется организовать высокоскоростную связь с пригородами Северной столицы, будут построены новые железнодорожные ветки, продолжится обновление подвижного состава.

Октябрьская железная дорога является одним из 16 филиалов Российских железных дорог, в ее управлении находится железнодорожная инфраструктура северо-западных областей России, включая магистраль, объединяющую Москву и Санкт-Петербург.