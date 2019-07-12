Вытеснение "грязной" нефти из Белоруссии в Россию полностью завершено

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно завершило вытеснение нефти с высоким содержанием органических хлоридов с территории Белоруссии в РФ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании.

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"11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Российской Федерации. Таким образом, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно выполнило мероприятия дорожной карты по вытеснению нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ-31378, на территорию России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, теперь остается очистить от "грязной" нефти нитку магистрального трубопровода Унеча - Полоцк-2, за эти работы отвечает ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Белорусские НПЗ из-за недостаточного объема чистой нефти были вынуждены снизить загрузку. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае.

19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти. Прокачка нефти по участку, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена и возобновилась 20 июня.

Минск и Москва согласовали проект мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества, а также дополнительным поставкам сырья на белорусские НПЗ.