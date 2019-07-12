Власти Подмосковья планируют увеличить экспорт сельхозпродукции почти на 10% по итогу года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Объем экспорта агропромышленного комплекса Московской области по итогу текущего года может увеличиться практически на 10% и достигнуть около $890 млн, об этом журналистам в пятницу сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"У нас результат прошлого года $822-824 млн в год <...> На этот год мы планируем рост примерно 8-9% - это в рамках нашего регионального паспорта. Но пока по результатам прошедшего периода мы имеем плюс примерно 20%. На текущий год мы рассчитываем целевые индикаторы по экспорту достигнуть, это будет примерно около $880-890 млн", - сказал Разин.

Он отметил, что до 2024 года власти Московской области рассчитывают увеличить объем экспорта агропромышленного комплекса до $1,7 млрд.

Ранее сообщалось, что объем экспорта сельхозпродукции Подмосковья за первый квартал 2019 года вырос на 20,5% относительно аналогичного показателя 2018 года и достиг почти $210 млн.