Пассажиропоток аэропорта Ингушетии вырос почти на 25 тыс. человек в I полугодии 2019 года

МАГАС, 12 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Ингушетии Магас увеличился почти на 25 тыс. человек за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Таких результатов удалось достичь за счет запуска дополнительного рейса в Москву и удобной ценовой политики в регионе, сообщил ТАСС начальник отдела развития транспортного комплекса комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Джамалейл Костоев.

"За шесть месяцев 2019 года пассажиропоток аэропорта Магас составил более 160 тыс. человек, что больше почти на 25 тыс., чем за аналогичный период 2018 года. Достичь этих показателей нам удалось за счет введения нового рейса "Аэрофлота" в Москву и благодаря удобной ценовой политике", - сказал Костоев.

По его словам, в ближайшее время в аэропорту появится новый рейс - в Санкт-Петербург. "Цены у нас на авиаперевозки одни из самых низких на Северном Кавказе, потому через Ингушетию летают и жители соседних регионов, плюс рейс "Аэрофлота" вечерний, это еще одно преимущество. Сейчас мы ведем определенную работу, планируем в скором времени открыть рейс в Санкт-Петербург, который будет отправляться из региона дважды в неделю, это также позволит нам увеличить пассажиропоток", - добавил собеседник агентства.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу РФ.