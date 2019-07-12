Акимов поддержал строительство трассы Москва - Казань

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поддерживает строительство новой скоростной автотрассы Москва - Казань. Об этом Акимов сообщил журналистам в пятницу.

Правительство до конца июля должно определить один из двух вариантов реализации транспортного коридора Европа - Западный Китай: или реконструкция существующей трассы М-7 или строительство новой трассы Москва - Казань.

"Транспортный цех единодушно считает, что потребность в реконструкции трассы М-7 действительно существует, но для того, чтобы сделать это разумно и эффективно, не создавая чудовищного коллапса при этом, конечно, нужно строить новую дорогу, она нужна. На этом направлении, на участке от Тольятти до Москвы, 16% общего потока грузов в стране. Это очень большая нагрузка. И, конечно, эта дорога нам нужна, - сказал Акимов. - Мы по-прежнему убеждены, что новая дорога очень нужна в этом регионе, и строить ее нужно".

Ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов сообщил ТАСС, что компания сейчас работает над оценкой обоих вариантов реализации коридора Европа - Западный Китай, "чтобы доложить председателю правительства в конце июля, чтобы он осуществил этот выбор".

При этом Акимов напомнил, что строительство частной трассы "Меридиан", которая также задумана для связи Китая и Европы по прямому маршруту и рассчитана на движение магистральных грузовиков, также поддерживается и не будет отменено.

"Это [выбор между реконструкцией М-7 или строительством трассы Москва - Казань] не значит, что кто-то когда-то был против дороги "Меридиан". Мы с самого начала говорили, что она нужна, председатель правительства соответствующее решение принял, и мы, безусловно, будем его реализовывать", - сказал он.

Трасса Москва - Казань

Трасса Москва - Казань включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза, до 6,5 часов.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вице-премьер Максим Акимов дал разрешение госкомпании "Автодор", которая является основным заказчиком проекта строительства трассы Москва - Казань, начать подготовку документации по планировке территорий. В начале июня "Автодор" объявил три конкурса на разработку проектов планировки участков трассы Москва - Казань. Их общая стоимость составляет почти 1,7 млрд рублей.

Трасса "Меридиан"

Трасса "Меридиан" протяженностью 8445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 км. Ранее газета "Ведомости" сообщала, что премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект "Меридиана". Инициатор проекта - "Русская холдинговая компания". Общая стоимость проекта составляет 594 млрд рублей.