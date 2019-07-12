Зампред ВЭБ.РФ сообщил, что от 30% до 40% новых технологий связаны с разработками в ВПК

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. От 30 до 40% новых технологий связаны с разработками и исследованиями в военно-промышленном комплексе, сообщил в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"По моей экспертной оценке, наверное, до 30-40% новых технологий так или иначе связаны с исследованиями и разработками в военно-промышленном комплексе. Причем это широкий спектр, это не только гражданские самолеты МС-21 или тот же Superjet. Это системы так называемого "умного города" - с точки зрения освещения, оптимизации расходов ЖКХ, котельных, приборов управления транспортным движением, безопасности на улицах, распознавания разных ситуаций. Это тоже делают и разрабатывают предприятия ОПК", - сказал он.

Так, по словам зампреда ВЭБ.РФ, у Роскосмоса есть разработки в области "умного города".

Клепач также призвал смотреть на сектор ОПК не только как на производителей оборонной продукции, но и как на значительную часть промышленности и экономики. "Поэтому когда мы говорим об "умной" или цифровой экономике, зачастую мы видим, что в этой сфере работают предприятия оборонно-промышленного комплекса в широком смысле. Поэтому здесь ценность ОПК намного больше, чем вклад в темпы роста промышленности, ВВП", - отметил он.