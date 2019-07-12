Транспортная развязка стоимостью 7 млрд рублей заработает в Тольятти до конца года

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Трехуровневая транспортная развязка на федеральной трассе М-5 "Урал" в Тольятти будет введена в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ФКУ "Поволжуправтодор".

"Строительство транспортной развязки в Тольятти планируется завершить в конце 2019 года, общий объем финансирования проекта составляет почти 7 млрд рублей, из них 3 млрд рублей направлены на работы в текущем году", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, ввод объекта позволит разделить потоки городского и транзитного транспорта, а пропускная способность трассы М-5 на этом участке должна увеличиться примерно вдвое. Эстакадная часть пройдет над существующим участком федеральной трассы и железнодорожным путепроводом. Максимальная высота эстакадной части развязки составит 18 метров, а ее протяженность - более 1 км. Строительство развязки началось в 2014 году, сейчас техническая готовность объекта составляет порядка 68%.