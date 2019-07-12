Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августа

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств. Об этом говорится в распространенном в пятницу письме главы финансового ведомства.

Палата представителей Конгресса уходит на летние каникулы в конце июля, а Сенат - в начале августа. Обе палаты возобновляют свою деятельность со второй недели сентября.

Мнучин рассказал, что его ведомство рассмотрело ряд вариантов дальнейших событий в отношении госдолга страны. "Исходя из обновленных прогнозов, есть вариант, при котором у нас закончатся наличные средства в начале сентября, прежде чем Конгресс возобновит работу [после каникул], - отметил министр в письме, адресованном лидерам Демократической и Республиканской партий в обеих палатах законодательного органа. - В связи с этим я прошу Конгресс повысить потолок госдолга до того, как Конгресс уйдет на летние каникулы".

Проблема госдолга США

В опубликованном в понедельник аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до 21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.