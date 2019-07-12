Акимов сообщил, что еще 30 беспилотных авто для тестирования сертифицируют в июле

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Порядка трети беспилотных автомобилей для тестирования на дорогах общего пользования в РФ планируется сертифицировать к концу июля. На данный момент эту процедуру прошли только пять машин, сказал журналистам вице-премьер Максим Акимов. До конца 2019 года "Яндекс" планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотных автомобилей.

"До конца июля будут сертифицированы еще 30 автомобилей к тем пяти, которые сертифицированы на данный момент. График сертификации разработан и утвержден "Яндексом" и Минпромторгом", - сказал Акимов.

Также он отметил, что тестирование беспилотного транспорта идет хорошо. "Да, у нас есть проблема, мы тоже вчера обсуждали, председатель правительства дал исчерпывающие поручения по этому вопросу. У нас есть проблемы, связанные с тем, что, как и все новое, это новое не вмещается в старое регулирование. Но это известная история с выпуском автомобиля на линию, что надо проверить механическую рулевую колонку, а такие уже почти не используются", - сказал Акимов.

По его мнению, нужно перейти к новому режиму. "Режим этот довольно прост - сам эксперементатор должен задекларировать, что он не внес в конструкцию автомобиля изменения. Она должна быть, эта декларация, признана государством, и машины должны поехать", - пояснил он.

В июне "Яндекс" вывел на дороги общего пользования Москвы первые пять беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств). Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр столицы, заявляли ранее в пресс-службе НТИ "Автонет".

Об эксперименте

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. После этого, в июле, Минпромторг выступил с инициативой расширить число регионов для эксперимента тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. К опытным зонам в Москве и Республике Татарстан министерство предложило добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Новгородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

В свою очередь Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.