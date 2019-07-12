В Пензенской области открылся комплекс по выращиванию грибов

ПЕНЗА, 12 июля. /ТАСС/. Предприятие по производству шампиньонов начало работу в городе Сердобске Пензенской области, где создана территория опережающего развития. Об этом в пятницу сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем аккаунте в Instagram.

"Первый урожай грибов собирают сейчас в Сердобском индустриальном парке, где "Грибная компания" реализует свой инвестиционный проект стоимостью 1,9 млрд рублей. На 30 тысячах кв. метров производственных площадей возведен завод полного цикла, на котором будут производить 5 тысяч тонн шампиньонов в год, а также необходимый для выращивания грибов компост", - написал Белозерцев.

Директор ООО "Грибная компания" Спартак Антонов сообщил ТАСС, что первый урожай шампиньнов после тестового запуска составил несколько десятков тонн. При этом он отметил хорошую урожайность грибов - около 30 кг на квадратный метр. "К концу года мы планируем выйти на производственные мощности, это пять - пять с половиной тысяч тонн шампиньонов в год или 400-450 тонн в месяц", - пояснил Антонов.

По его словам, сейчас на производстве заняты более 100 человек. "В течение месяца мы доведем их число до 150-170 человек. Все они местные жители", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что запуск производства неоднократно переносился. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, это было связано со сложностями в поставке оборудования.