АПИ поддержит более 70 проектов в Забайкалье

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) будет оказывать организационную и методологическую поддержку 77 проектам в восьми приоритетных отраслях, которые будут реализовываться в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе АПИ.

Ранее сообщалось, что агентство планирует разработать единую инвестиционную стратегию для всех регионов Дальнего Востока, в нее войдут стратегии отдельных дальневосточных субъектов. На данный момент документы находятся на этапе проработки.

"Вместе с региональными властями наше агентство провело аудит проектов. Рассматривались такие отрасли, как агропромышленный комплекс, медицина, энергетика, строительство, горнорудная промышленность, лесопромышленная сфера, туризм, транспортно-логистический комплекс. В качестве приоритетных отобраны 77 проектов по этим восьми отраслям. Предполагаемый объем инвестиций по ним может составить порядка 1 трлн рублей и [позволит] сформировать более 44,5 тыс. рабочих мест", - приводят в пресс-службе слова директора по взаимодействию с госорганами и регионами Тараса Попова.

По его словам, портфель проектов будет расширяться. Попов добавил, что сейчас одной из основных задач АПИ при работе с Забайкальским краем является интеграция региона в экономическое пространство Дальнего Востока.

В частности, АПИ планирует привлекать инвесторов для запуска новых проектов в сфере сельского хозяйства. "В Забайкалье есть 1,4 млн га земель для выращивания экологически чистой продукции и еще 6,2 млн га земель сенокосов и пастбищ. Рядом находится огромный Китай. Ежегодно импорт продовольственных продуктов в Китай из США превышает более $100 млрд", - отметил Попов, добавив, что АПИ будет участвовать в запуске сухопутного зернового терминала, создании молочно-товарной фермы, свиноводческих комплексов.

Агентство также планирует поддерживать создание комплексов глубокой деревообработки, участвовать в проектах в сфере здравоохранения и содействовать развитию туризма в Забайкалье. "Почти все проекты предлагается реализовать на основе государственно-частного партнерства. Мы также отобрали проекты в сфере энергетики, строительства и горнорудной промышленности. Сейчас идет их детальная проработка с инвесторами", - приводятся в сообщении слова Попова.