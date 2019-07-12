Зампред ВЭБ.РФ считает, что антироссийские санкции направлены на торможение ОПК

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции направлены, в том числе, на торможение оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сказал в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Санкции, естественно, препятствуют [развитию]. Они в первую очередь направлены как раз на торможение и нанесение ущерба развитию ОПК, причем не только в части оборонных технологий, просто это санкции против технологического развития России", - сказал он.

Клепач напомнил, что Россия давно находится под санкциями в части электроники, и сейчас под ограничения попала одна из компаний, работающих над проектом самолета МС-21. "По сути дела, это последовательный набор мер, направленных на технологическое удушение России. Отсюда запрос на то, чтобы ВПК стал мощным технологическим драйвером, причем именно в интересах как раз гражданского общества. Здесь есть очень хорошие технологические заделы и возможности, и можно просто поражаться энтузиазму и такой смелости наших инженеров, ученых, управленцев, что они эти задачи решают, несмотря на достаточно сложные финансовые условия", - сказал зампред ВЭБ.РФ.