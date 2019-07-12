Половина самолетов SSJ-100 авиакомпании "Ямал" не эксплуатируются из-за дефектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" может эксплуатировать не более семи-восьми самолетов Sukhoi Superjet-100 из-за многочисленных дефектов воздушного судна и неудовлетворительной послепродажной поддержки со стороны производителя. Об этом говорится в годовом отчете компании за 2018 год.

"Ямал" является вторым по величине парка после "Аэрофлота" эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet-100. Сейчас в парке авиакомпании 15 самолетов данного типа.

"Многочисленные конструктивно-производственные дефекты двигателя и систем ВС (воздушного судна), а также неудовлетворительная послепродажная поддержка со стороны производителя позволяют поддерживать в состоянии летной годности не более семи-восьми самолетов", - говорится в отчете.

Отмечается, что инженерно-авиационная служба "Ямала" самостоятельно выполняет наземное и техническое обслуживание SSJ-100 в аэропортах Салехарда, Нового Уренгоя, Тюмени, Екатеринбурга и Уфы. "В настоящее время ведется проработка вопросов по открытию собственных линейных станций ТО в аэропортах городов Красноярск и Санкт-Петербург", - добавили в авиакомпании.

Sukhoi Superjet-100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого". Максимальная вместимость - 103 места. Версия Long Range (SSJ 100 LR) имеет дальность полета более 4 тыс. км. Для своей скоростной категории "С" (крейсерская скорость - 830 км/ч, максимальная - 860 км/ч) самолет может садиться на весьма короткую полосу - 1,7 тыс. м.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.