Росатом и Франция подписали план сотрудничества в области мирного атома

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (КАЭ) подписали план реализации Стратегического документа о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Документ предусматривает координацию действий по работе над проектами в сфере сооружения и поддержки эксплуатации АЭС большой мощности, возобновляемых источников энергии, цифровизации, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Его цель - оптимизировать двустороннее промышленное сотрудничество и способствовать более эффективному информационному обмену.

"Долгосрочное сотрудничество России и Франции по целому ряду направлений в атомной сфере насчитывает уже более 45 лет. Мы гордимся нашим партнерством с французскими коллегами и считаем, что сегодняшнее подписание - очередной шаг к еще более продуктивному взаимодействию", - приводятся в сообщении слова главы Росатома Алексея Лихачева.

Стратегический документ о партнерстве был подписан 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге в присутствии президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. В документе сказано, что стороны разделяют общие подходы к развитию атомной энергетики и ее роли в достижении целей Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.