Власти Карелии предложили расширить число отраслей в стратегии пространственного развития

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Карелии предложили внести изменения в стратегию пространственного развития России для своего региона, дополнив предложенный список научной, туристической, судостроительной, транспортной и сельскохозяйственной отраслями. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в министерстве экономического развития республики.

"Представленные отрасли перспективной экономической специализации Карелии не в полной мере отражают как существующие, так и потенциально эффективные отрасли экономической специализации региона <…> В связи с этим [список] необходимо дополнить", - сообщили в региональном министерстве.

Специализация Карелии, согласно стратегическому документу, предполагает уклон региона в сторону сырьевых областей экономики, в том числе рыбоводства, дерево- и камнеобработки. По мнению правительства Карелии, республика обладает потенциалом и по другим направлениям. В своем предложении региональное министерство включило в качестве перспективных отраслей сферу информации и связи, научные изыскании, судостроение, а также деятельность по транспортировке и хранению, что обусловлено двумя транспортными коридорами, ведущими к Арктике и Белому морю, а также к границе с Финляндией.

Список не перспективных, но критически важных для развития экономики региона отраслей власти предложили расширить растениеводством, животноводством, а также производством пищевой продукции.

"Эти направления обозначены как приоритеты развития региона в Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Карелии", - пояснили в министерстве экономического развития региона.

Правительство Карелии также предложит федеральным властям добавить республику в перечень приграничных геостратегических территорий РФ. Сейчас в приоритетные территории у региона попали только три района, включенные в Арктическую зону страны: Беломорский, Кемский и Лоухский районы.

По словам вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова, необходимые документы и обоснования, которые позволят дополнить список приоритетных направлений для республики, делегация из республики представит в Москве в течение двух недель.

Стратегия пространственного развития предполагает, что 30 субъектов РФ получат статус приоритетных геостратегических территорий. При этом 23 региона получат статус приграничных геостратегических территорий. Стратегия призвана ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития регионов.