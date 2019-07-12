Максим Орешкин рассказал владимирским предпринимателям о недостатках трассы М-7

ВЛАДИМИР, 12 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который в пятницу вечером отправился на автомобиле по маршруту Москва - Тольятти, сделал остановку во Владимире. За ужином в одной из городских пекарен он поинтересовался у работников проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели, а также рассказал о своих впечатлениях о трассе М7. Об этом ТАСС сообщил руководитель сети пекарен "Добрые булки" Артем Силонов.

"Он побывал в нашей пекарне и спрашивал, как дела у бизнеса. Мы разговаривали о том, принятие каких законов помогло бы развитию предпринимательства. Также министр рассказал о проблемах трассы М-7, особенно в Балашихе. По его словам, он останавливался в городе Покров, чтобы понять, что там происходит, так как город разделен трассой на две части, и от этого страдают и жители, и бизнес", - отметил собеседник агентства.

По словам предпринимателя, министр отправился в путешествие вместе с супругой. Гости остались довольны качеством еды во Владимирской пекарне, и, поужинав, взяли с собой в дорогу выпечку.