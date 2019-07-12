Спецпредставитель президента РФ: итоги Up Great приблизили выход дронов на рынок доставки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Достижения участников технологического конкурса Up Great "Первый элемент. Воздух" среди разработчиков энергоустановок на водородном топливе открывают для беспилотных летательных аппаратов рынки доставки. Об этом журналистам по итогам финальных испытаний, прошедших в пятницу в Москве, сказал специальный представитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Водородные топливные элементы являются перспективными именно из-за высокой энергоемкости и экологичности - при их использовании квадрокоптер может держаться в воздухе не 15-20 минут, а несколько часов и при этом не вредить окружающей среде. По данным РВК, к 2030 году объем продаж транспортных средств на водородном топливе достигнет 583 тыс. единиц в год.

"Команды показали невероятный прогресс - в сравнении с десятками минут, которые обычно висят беспилотники в воздухе, то, что сейчас показывают конкурсанты, очень сильно впечатляет: от двух до трех часов в стендовых условиях дроны висят в воздухе. Что означает этот барьер? Это значит, что открываются совершенно новые рынки, рынки доставки - одно дело, когда 20 минут работает и особенно никуда не может улететь, а другое дело, когда машина может перемещаться и, что называется, работать <...> Конкурс, который мы проводим, приближает максимально переход дронов из разряда игрушек в разряд реальных рабочих лошадок, которые могут решать серьезные экономические задачи", - прокомментировал итоги конкурса Песков.

Конкурс Up Great "Первый элемент. Воздух" проводится РВК, фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив в целях исполнения задач Национальной технологической инициативы (НТИ). Его участники должны были преодолеть технологический барьер - создать экологически чистые и энергоемкие водородные топливные элементы (с заданными характеристиками мощности, энергоемкости и массы) для беспилотных летательных аппаратов и автотранспорта. По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы из 12 участников в финал вышли три команды: "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" (Москва), "Беспилотные вертолетные системы" (БВС, Москва) и консорциум представителей ЮРГПУ имени М.И. Платова, Сколтеха и компании "Инэнерджи" ("Политех", Москва и Ростовская область).

В ходе заключительных испытаний на территории МВЦ Crocus Expo в Москве авторы изобретений подняли в воздух мультикоптеры, в которые были интегрировали разработанные ими решения.

Результаты конкурса

Согласно условиям конкурса, беспилотник победителя должен был продержаться в воздухе не менее трех часов и подтвердить показатели энергоемкости на стендовых испытаниях. До заявленных значений энергоемкости лидеры гонки не дотянули совсем немного. Среди трех финалистов конкурса решено было не выбирать победителя.

"По итогам стендовых испытаний двум командам - "БВС" и "Политех", - удалось достичь показателя энергоемкости в 529 вт⋅ч/кг, а их установки продержались в режиме полетной нагрузки два с половиной часа. Для беспилотников на аккумуляторе сегодня это время в среднем не превышает получаса", - пояснили ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании.

Призовой фонд в размере 60 млн рублей решением жюри будет направлен на организацию следующих конкурсов UP Great.

"Мы поставили технологический барьер на 25% выше, чем лучшие существующие в мире решения <...> Сегодня мы испытывали решения на дронах, но понятно, что это просто платформа, они найдут применение везде - машины, суда, роботы <...> Я горд, что мы с вами прошли этот путь. Вы - первые, вам труднее всего", - сказал участникам на церемонии награждения генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко.

Конкурсы Up Great

Технологические конкурсы Up Great инициированы РВК, фондом "Сколково" и АСИ для российских инновационных компаний в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Участникам предлагается найти решения сложнейших технологических задач, которые в мире пока решения не имеют. Команда-победитель, преодолевшая мировой технологический барьер, получает крупный денежный приз. Конкурсы разработаны в соответствии с лучшими практиками мировых технологических соревнований: XPrize, Darpa Grand Challenge и др., оператором Технологических конкурсов Up Great является РВК.

НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ. В числе "сквозных технологий", которые призвана развивать программа, - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и др. Проектным офисом НТИ является Российская венчурная компания.

АО "Российская венчурная компания" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей, 100 % капитала Российской венчурной компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество).