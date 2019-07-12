United Airlines заявила, что не будет применять Boeing 737 MAX до 3 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines продлила до 3 ноября срок, в течение которого она не будет применяет самолеты Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении, предоставленном в пятницу по запросу ТАСС пресс-службой компании.

"Мы решили исключить полеты MAX из нашего графика до 3 ноября", - говорится в документе. "Мы продолжим отслеживать процесс регулирования и незамедлительно вносить необходимые корректировки в свою работу и график в интересах пассажиров", - отметили в компании. По ее оценкам, в связи с этим последует отмена примерно 1290 рейсов в июле, 1900 - в августе, 2100 - в сентябре и 2900 - в октябре.

В июне United Airlines заявила, что Boeing 737 MAX исключены из ее графика воздушного сообщения до 3 сентября. Авиакомпании Southwest Airlines и American Airlines также ранее продлили запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX до начала сентября.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.