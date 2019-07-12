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"Нафтогаз" разместил облигации объемом более $1 млрд

Они выпущены в долларах и евро

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" успешно разместила облигации в долларах и евро. Об этом в пятницу сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Сегодня "Нафтогаз" успешно разместил два транша еврооблигаций в евро и долларах. Пятилетние еврооблигации на €600 млн по ставке 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на $335 млн по ставке 7,375% годовых", - написал он на странице в Facebook.

По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд. "Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", - добавил он.

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