"Нафтогаз" разместил облигации объемом более $1 млрд

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" успешно разместила облигации в долларах и евро. Об этом в пятницу сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Сегодня "Нафтогаз" успешно разместил два транша еврооблигаций в евро и долларах. Пятилетние еврооблигации на €600 млн по ставке 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на $335 млн по ставке 7,375% годовых", - написал он на странице в Facebook.

По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд. "Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", - добавил он.