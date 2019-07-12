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Renault передала в прокуратуру итоги аудита своей голландской фирмы

Корпорация не намерена комментировать содержание отчета

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Автомобильная корпорация Renault передала в пятницу прокуратуре результаты аудита, проведенного вместе с японским автопроизводителем Nissan в их совместной компании Renault - Nissan B. V. (RNBV), расположенной в Нидерландах. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на ее сайте.

"Renault по запросу прокуратуры Нантера передала [ей] итоговый отчет об RNBV, составленный компанией Mazars. Renault полностью сотрудничает с судебными органами. Группа не будет комментировать содержание отчета, чтобы не ставить под угрозу ход расследования и все процессуальные гарантии, вытекающие из него", - гласит короткое послание.

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