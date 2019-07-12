В Венесуэле сообщили о заключении соглашения с "крупным производителем" из России

КАРАКАС, 13 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы заключили соглашение с крупным российским промышленным предприятием. Об этом заявил в пятницу вице-президент по вопросам экономики и финансов южноамериканской республики Тарек эль-Айссами на закрытии конференции, посвященной развитию автопромышленности страны.

"В России мы заключили соглашение с крупным производителем", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television. При этом эль-Айссами не привел никаких подробностей достигнутых договоренностей.

По словам вице-президента, Венесуэла также ведет переговоры о сотрудничестве с двумя крупными предприятиями по производству автомобилей в Китае.

"Наши отношения с Россией развиваются во всех сферах. Россия - мощная держава не только в военном плане, но и экономическом", - отметил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

На этой неделе эль-Айссами принимал участие в Глобальном саммите по производству и индустриализации, который прошел в Екатеринбурге с 9 по 11 июля.