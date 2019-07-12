Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный". Об этом сообщается в субботу в пресс-релизе агентства.

Согласно ему, в стране "возросли риски для макроэкономической стабильности", в том числе в связи с риском введения санкций США из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, отставкой председателя Центрального банка Турции Мурата Четинкая, а также из-за проведения повторных выборов мэра в Стамбуле.

"Рейтинг поддерживается большой и диверсифицированной экономикой Турции с динамичным частным сектором и ВНД на душу населения, показателями развития человеческого потенциала, государственным долгом/ВВП и государственными доходами/ВВП. Против этих факторов выступают слабые внешние финансы Турции, выражающиеся в больших потребностях во внешнем финансировании, низких валютных резервах и высоком чистом внешнем долге, инфляции, нестабильности экономики, политических и геополитических рисках", - отмечается в пресс-релизе Fitch.

Министерство национальной обороны Турции в пятницу сообщило о первых поставках российских "элементов в рамках контракта по ЗРС С-400". Ранее Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35 и ввести санкции против граждан Турции, которые ведут бизнес с российским оборонным сектором.