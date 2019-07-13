Иностранные туристы на круизных лайнерах смогут посещать Хайнань без визы

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Иностранцы, прибывающие в южную китайскую провинцию Хайнань в составе туристических групп на круизных лайнерах, в ближайшем будущем смогут находиться на острове без визы в течение 15 дней. Об этом сообщает местная газета "Хайнань жибао" со ссылкой на миграционные власти города Хайкоу.

В ближайшее время Министерство общественной безопасности КНР и Государственное управление по делам иммиграции сформулируют положения, касающиеся безвизового режима для иностранных туристов, посещающих этот тропический китайский остров на круизных лайнерах. В настоящее время туристы на круизных лайнерах из-за рубежа обязаны подавать документы на оформление визы в установленном порядке, за исключением граждан тех стран, которые входят в число 59 государств, с которыми у провинции Хайнань с мая прошлого года был установлен безвизовый режим для туристических поездок.

На минувшей неделе Министерством общественной безопасности КНР было объявлено о планах упрощения процедур, связанных с безвизовым режимом. Согласно новым положениям, на въезд без визы смогут претендовать не только те иностранцы, которые покупают пакеты путешествий через турагентство, но и те, кто отправляются на Хайнань по индивидуальной программе или по приглашению определенной организации в провинции.

Кроме того, без визы теперь можно будет находиться в провинции с деловыми целями, для прохождения лечения, посещения родственников, участия в выставках и спортивных состязаниях. Все эти нововведения пока касаются только граждан 59 стран, с которыми у провинции установлен безвизовый режим для турпоездок. Россия входит в их число.

Власти острова также планируют упростить процедуру захода в установленные порты провинции частных яхт из специальных административных районов Гонконг (Сянган) и Макао (Аомэнь).

В 2018 году Хайнань посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов.