Хайнань открывает восемь морских зон для захода иностранных яхт

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Власти китайской южной островной провинции Хайнань приняли решение об открытии восьми пунктов для захода зарубежных яхт. Как сообщила газета "Хайнань жибао", новые правила захода иностранных судов вступают в силу 16 июля и будут действовать до 15 января будущего года.

В прошлом месяце правительство провинции также представило план развития яхтенного туризма в создающейся на острове пилотной зоне свободной торговли. Согласно документу, между Хайнанем и специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао) будет установлен режим свободной навигации яхт. Для этого соответствующими ведомствами будут разрабатываться новые подходы к управлению индустрией яхтенного бизнеса. В частности, предусматривается упрощение процедуры захода и выхода яхт из Сянгана и Аомэня на Хайнане, а также взаимное признание сертификационных документов на эти суда.

Как пишет "Хайнань жибао", принятый правительством план действий должен превратить Хайнань в международный центр туристического потребления, а также улучшить сервис в данной индустрии с целью построения на острове международного курорта для яхтенного туризма.

Власти КНР к 2025 году поставили задачу превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают туда гостей из самых отдаленных точек мира.