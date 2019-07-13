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СМИ: Volkswagen отзывает в Китае 57,2 тыс. Porsche из-за брака в коробке передач

Среди попавших под отзыв автомобилей - 11,5 тыс. Porsche Cayenne и свыше 45,6 тыс. Porsche Panamera

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Автопроизводитель Volkswagen отзывает с китайского рынка более 57,2 тыс. импортных автомобилей марки Porsche из-за выявленного дефекта в коробке передач. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Оно ссылается на Государственное управление по регулированию рынка КНР, которое отмечает, что брак был обнаружен у примерно 11,5 тыс. автомобилей Porsche Cayenne 2008-2010 годов выпуска и свыше 45,6 тыс. Porsche Panamera, сошедших с конвейера в 2009-2016 годах. Неисправность вызвана нарушением работы фиксирующей втулки, из-за чего водитель может столкнуться с проблемой при переключении передач. В связи с этим возникает опасность ДТП.

Владельцы всех подпадающих под отзыв автомобилей в ближайшее время могут посетить дилерские центры производителя в Китае для диагностики и бесплатного ремонта.

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