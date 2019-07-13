Кабмин одобрил законопроекты о наделении трудовых инспекторов новыми полномочиями

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское правительство одобрило законопроекты о наделении государственных трудовых инспекторов полномочиями, позволяющими принуждать работодателей выплачивать работникам начисленные, но не выплаченные в рамках трудового договора зарплату и другие выплаты. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в публикации.

Как ранее сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, расширение полномочий трудовых инспекторов позволит ускорить процесс взыскания долгов с работодателей перед работниками. Так, если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов для взыскания задолженности, решения суда или комиссии по трудовым спорам для этого уже не потребуется.

Также если у компании-должника на счетах есть деньги, то они будут списываться в счет погашения задолженности по зарплате. Как пояснил председатель правительства, делаться это будет в течение трех месяцев после решения трудового инспектора. При этом судебные приставы смогут запрашивать информацию у банков обо всех счетах, о движениях по ним средств как в рублях, так и в иностранной валюте, добавил он.