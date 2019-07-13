Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект по ежемесячным выплатам на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума для семей, чей доход ниже двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №720994-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте кабмина. Поправками к законопроекту предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте Федерации.

Проект рассмотрен и одобрен 8 июля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.

Прожиточный минимум на ребенка составляет в России около 10 тыс. рублей, максимальный размер в 22 тыс. рублей установлен в Чукотском автономном округе, минимальный, чуть более 8,1 тыс. рублей, - в Белгородской области.