Кабмин поручил Минэкономразвития и Минфину представить предложения по реформированию ФЦП

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское правительство поручило Минэкономразвития и Министерству финансов РФ за полтора месяца разработать и представить новый механизм реформирования системы федеральных целевых программ (ФЦП). Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России (М. С. Орешкину), Минфину России (А. Г. Силуанову) до 1 сентября 2019 года представить председателю правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву предложения о реформировании в 2020 году системы федеральных целевых программ, предусмотрев в том числе интеграцию их мероприятий в соответствующие государственные программы Российской Федерации и национальные проекты", - говорится в публикации.

Также правительство одобрило перечень федеральных целевых программ, финансируемых из федерального бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, при этом уточнив его с учетом завершения в следующем году программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)" и продолжения ее мероприятий с 2021 года в другом формате.

Отмечается, что представленный Минэкономразвития проект перечня ФЦП ориентирован на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, в том числе в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, направлен на обеспечение социальной стабильности и устойчивого развития экономики, сокращение роста объема незавершенного строительства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что в 2020 году помимо нацпроектов в России будут функционировать 20 федеральных целевых программ с общим объемом финансирования на сумму свыше 370 млрд рублей.