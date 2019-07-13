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Северный Кавказ

Высокотехнологичные стартапы Чечни рассчитывают на поддержку Российской венчурной компании

На базе парка высоких технологий "Хайпарк ГГНТУ" запустят первую чеченскую акселерационную программу Zayed Innohub для технологических стартапов РФ

ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Парк высоких технологий "Хайпарк ГГНТУ" (Грозненский государственный нефтяной технический университет) ведет переговоры о получении высокотехнологичными стартапами Чечни поддержки Российской венчурной компании (РВК). Об этом сообщил в субботу руководитель парка Мансур Арсанукаев.

"Мы ведем переговоры, чтобы наши стартапы встали в систему поддержки РВК", - сказал он на Грозненском саммите по поддержке предпринимательства и инноваций.

Парк высоких технологий "Хайпарк ГГНТУ" имеет систему воспроизводства инноваций, которая включает построение стартапа и подготовку к привлечению инвестиций, в том числе в странах Ближнего Востока. На базе парка в сентябре запустят первую чеченскую акселерационную программу Zayed Innohub для технологических стартапов РФ при поддержке Фонда имени шейха Зайеда.

Фонд Зайеда открылся в Грозном в мае 2017 года. Представители бизнеса из ОАЭ намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике и создать около 70 тыс. рабочих мест. Основные направления поддержки включают предоставление финансирования на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультирование предпринимателей, содействие развитию предпринимательского сообщества.

Грозненский саммит по поддержке предпринимательства и инноваций проводится впервые. По задумке властей он должен стать международной экономической площадкой для обсуждения стратегии развития экономических связей предпринимателей Чеченской Республики с регионами России и зарубежья.

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