Высокотехнологичные стартапы Чечни рассчитывают на поддержку Российской венчурной компании

ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Парк высоких технологий "Хайпарк ГГНТУ" (Грозненский государственный нефтяной технический университет) ведет переговоры о получении высокотехнологичными стартапами Чечни поддержки Российской венчурной компании (РВК). Об этом сообщил в субботу руководитель парка Мансур Арсанукаев.

"Мы ведем переговоры, чтобы наши стартапы встали в систему поддержки РВК", - сказал он на Грозненском саммите по поддержке предпринимательства и инноваций.

Парк высоких технологий "Хайпарк ГГНТУ" имеет систему воспроизводства инноваций, которая включает построение стартапа и подготовку к привлечению инвестиций, в том числе в странах Ближнего Востока. На базе парка в сентябре запустят первую чеченскую акселерационную программу Zayed Innohub для технологических стартапов РФ при поддержке Фонда имени шейха Зайеда.

Фонд Зайеда открылся в Грозном в мае 2017 года. Представители бизнеса из ОАЭ намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике и создать около 70 тыс. рабочих мест. Основные направления поддержки включают предоставление финансирования на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультирование предпринимателей, содействие развитию предпринимательского сообщества.

Грозненский саммит по поддержке предпринимательства и инноваций проводится впервые. По задумке властей он должен стать международной экономической площадкой для обсуждения стратегии развития экономических связей предпринимателей Чеченской Республики с регионами России и зарубежья.