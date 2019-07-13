Вторая территория опережающего развития создана в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Город Инза в Ульяновской области получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель правительства региона Александр Смекалин.

"Город Инза стал второй территорией опережающего социального развития на территории Ульяновской области. На сегодняшний день подписано постановление о присвоении территории статуса социально-экономического развития, это дает очень серьезные перспективы для Инзы в части создания максимально благоприятных условий для локализации новых производств, развития производств действующих предприятий", - сказал собеседник агентства.

Смекалин отметил, что уже определены базовые инвесторы, которые намерены реализовать проекты в ТОР. "Общий объем заявленных инвестиций превышает 1 млрд рублей. Что касается инфраструктуры, то сейчас ведутся детальные просчеты и подготовка заявки в Фонд моногородов", - уточнил он.

Председатель правительства региона добавил, что направлено уже 10 заявок на статус резидентов на территории опережающего развития. "В первую очередь это и строительные материалы, и деревообрабатывающая промышленность, и пищевой кластер. Это также все, что связано с минеральными порошками", - пояснил он.

По словам собеседника агентства, для резидентов будет действовать ряд налоговых льгот. "Это, в первую очередь, льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и так называемый зарплатный налог. Вместо 30% для резидентов этот налог будет составлять всего 7%. Это решение обусловлено тем, что мы призваны создавать как можно больше новых рабочих мест, диверсифицировать экономику на данной территории, для того чтобы сделать ее более устойчивой", - пояснил Смекалин.

Первая в Ульяновской области ТОР была создана в городе Димитровграде.