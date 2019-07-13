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Премьер Украины признал невозможность разрыва ж/д сообщения с Россией

При этом о возобновлении авиарейсов между странами речь пока не идет, добавил Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом. Об этом заявил в субботу глава правительства Украины Владимир Гройсман.

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"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", - сказал премьер-министр в эфире украинского телеканала "Наш".

При этом вопрос сообщения с Россией он охарактеризовал как "чувствительный".

Гройсман, однако, добавил, что о возобновлении авиасообщения речь пока не идет, так как Россия, по его словам, - враг.

В начале августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Позже Омелян уточнил, что в минифраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузовое железнодорожное сообщение прекращаться не будет.

В 2018 году "Укржелдорога" ("Укрзализныця") отменила прямые поезда и прицепные вагоны, которые направлялись в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Поезд же Киев - Москва за пять месяцев принес "Укржелдороге" наибольшую прибыль.

Теги
УкраинаРоссияГройсман, Владимир Борисович
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