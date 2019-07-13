Производство сои на предприятии в Краснодаре будет приостановлено из-за пожара

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Работы по производству сои на краснодарском предприятии "Дары Кубани", в одном из цехов которого в субботу произошел пожар, будут временно приостановлены. Об этом ТАСС сообщил директор предприятия Николай Чабан.

"Конечно", - ответил собеседник агентства на вопрос о приостановке предприятия. По словам директора, ущерб от пожара оценивается в десятки миллионов рублей.

Кроме того, Чабан подтвердил, что предварительной причиной пожара стало возгорание двигателя установки по производству сои из жмыха.

Ранее сообщалось о том, что горят емкости с маслом на территории цеха по производству сои, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м.

Согласно сайту компании, ООО "Дары Кубани" - масложировой перерабатывающий комплекс с более чем 10 летним опытом работы. Предприятие расположено в поселке Белозерном Краснодарского края.