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МИД Ирана заявил, что Тегеран будет экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Глава внешнеполитического ведомства Джавад Зариф также указал на "незаконность" нефтяных санкций США

ТАСС, 13 июля. Иран намерен экспортировать сырую нефть при любых складывающихся условиях. Об этом, как говорится в опубликованном в субботу заявлении иранского внешнеполитического ведомства, заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

Как указывается в документе, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, Зариф указал, что "Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах".

Кроме того, отмечает МИД Ирана, в ходе беседы со своим британским коллегой Зариф подчеркнул "незаконность нефтяных санкций США", введенных в отношении Тегерана.

Иранский министр сообщил, что по вопросу об арестованных в Исламской Республике лиц с двойным гражданством (Великобритании и Ирана) по обвинениям, связанным с проблемами безопасности страны, "проводятся законные следственные действия". Зариф заметил, что в этой связи Тегеран ожидает от Великобритании "уважения законодательства Ирана и независимости судебных органов Исламской Республики".

Ранее Хант по результатам телефонного разговора с Зарифом привел слова иранского министра о том, что Тегеран намерен решить проблему с задержанным гибралтарскими властями танкером Grace 1 и не стремится к эскалации.

Теги
СШАИранВеликобританияЗариф, Мохаммад ДжавадХант, Джереми
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