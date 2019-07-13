МИД Ирана заявил, что Тегеран будет экспортировать нефть при любых обстоятельствах

ТАСС, 13 июля. Иран намерен экспортировать сырую нефть при любых складывающихся условиях. Об этом, как говорится в опубликованном в субботу заявлении иранского внешнеполитического ведомства, заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

Как указывается в документе, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, Зариф указал, что "Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах".

Кроме того, отмечает МИД Ирана, в ходе беседы со своим британским коллегой Зариф подчеркнул "незаконность нефтяных санкций США", введенных в отношении Тегерана.

Иранский министр сообщил, что по вопросу об арестованных в Исламской Республике лиц с двойным гражданством (Великобритании и Ирана) по обвинениям, связанным с проблемами безопасности страны, "проводятся законные следственные действия". Зариф заметил, что в этой связи Тегеран ожидает от Великобритании "уважения законодательства Ирана и независимости судебных органов Исламской Республики".

Ранее Хант по результатам телефонного разговора с Зарифом привел слова иранского министра о том, что Тегеран намерен решить проблему с задержанным гибралтарскими властями танкером Grace 1 и не стремится к эскалации.