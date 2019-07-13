Первый саммит по поддержке бизнеса и инноваций собрал в Грозном около тысячи участников

ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Первый чеченский саммит по поддержке предпринимательства и инноваций собрал в Грозном около тысячи участников, в том числе более 50 экспертов и около 100 представителей малого и среднего бизнеса. На площадке форума состоялась также выставка "Made in Chechnya Expo", участниками которой стали как уже ставшие успешными, так и начинающие предприниматели, передает корреспондент ТАСС.

"Панельные дискуссии, организованные в рамках саммита, собрали спикеров международного масштаба для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития экосистемы поддержки бизнеса и инноваций. Надеюсь, что открытые и позитивные дискуссии, развернутые на площадке форума, станут дополнительной мотивацией для вовлечения молодежи в предпринимательскую и инновационную деятельность", - отметил генеральный директор Фонда имени Шейха Зайеда Адам Черхигов, который выступает организатором форума.

Грозненский саммит по поддержке предпринимательства и инноваций проводится впервые. По задумке властей, он должен стать международной экономической площадкой для обсуждения стратегии развития экономических связей предпринимателей Чеченской Республики с регионами России и зарубежья.

Бизнес по-исламски

Успешные бизнесмены, эксперты из России, ОАЭ, Иордании, Турции, Малайзии и Саудовской Аравии поднимали на форуме вопросы торговли в технологическом мире, обсуждали потенциал и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса, развитие экосистемы малого и среднего предпринимательства (МСП), а также перспективы международного сотрудничества и развития исламской экономики в светском государстве. На последней площадке спикером выступила член координационного совета Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию (РАЭИФ) и управляющий партнер компании ООО "Алиф Консалт" Мадина Калимуллина.

"Перспективы развития исламского банкинга в России, безусловно, есть, исламское финансирование уже развивается в нашей стране. Фонд имени Шейха Зайеда использует механизм мурабаха (исламская рассрочка) и мушарака, то есть участвует в прибыли и убытках компании, это достаточно прорывное событие для России. Фонд минимизирует риски путем консультирования, повышает уровень предпринимательской грамотности, работает в том ключе, который важен для всей страны", - рассказала Калимуллина и добавила, что многие сегодня не понимают, как работает исламская система и что торговая наценка разрешена.

Фонд Зайеда, выступающий организатором саммита, открылся в Грозном в мае 2017 года. Его учредителями выступают представители бизнеса из ОАЭ, которые намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике. За время деятельности фонд уже одобрил более 130 проектов и профинансировал более 80. Работает по трем направлениям - традиционное финансирование под 11% годовых, исламское партнерское финансирование и лизинг.

"Общий бюджет фонда - $50 млн, - уже профинансировали на 600 млн рублей. Поддержка распространяется как на уже существующий бизнес, так и на начинающий с нуля. Приоритетными являются производственные проекты, туризм, транспорт и логистика, а также инновации", - рассказал ТАСС директор департамента развития потенциала "Фонда имени Шейха Зайеда" Эдил Исламов.

Made in Chechnya

С уже поддержанными Фондом проектами можно ознакомиться на выставке "Made in Chechnya Expo", которая открылась в рамках форума. Здесь представлены дизайнеры, ветеринарная клиника, женское такси, онлайн-платформа организации выставок, различные производства, а также школа программирования для детей, которую открыл бывший журналист Адам Абдулаев.

"В Чечне только начинает развиваться сфера IT, специалистов мало. У нас пока одна аудитория, но мы планируем открыть еще, в том числе в горных районах, если будет спрос. Задача - популяризация цифровых пространств, хотим вырастить своего Стива Джобса, Илона Маска, тех людей, которые будут развивать нашу экономику", - рассказал собеседник ТАСС.

Индивидуальный предприниматель Рамзан Бисултанов не знаком с информационными технологиями, но знает все о пчеловодстве. Благодаря фонду он закупил пчел и медогонку, сейчас у него 150 ульев, 200 семей пчел, небольшой магазинчик и страница в Instagram. "Занимаемся всей семьей в высокогорном селе Махкеты. Есть желание дальше развиваться, хотим выйти на экспорт в другие страны. Уже сейчас поставляю в частном порядке в ОАЭ", - поделился Бисултанов.