Власти китайской провинции Хайнань продвигают развитие честной конкуренции

ХАЙКОУ, 14 июля. /ТАСС/. Власти китайской южной провинции Хайнань намерены использовать развитие конкуренции для активизации строительства пилотной зоны свободной торговли острова. Как сообщила газета "Чайна дейли", руководство провинции планирует поощрять конкуренцию по следующим основным направлениям: медицина и здоровье, современные финансовые услуги, выставочная индустрия, туризм, тропическое сельское хозяйство, интернет, логистика, морская промышленность, низкоуглеродное производство, недвижимость, образование, культура и спорт, фармацевтика.

Согласно плану, политика властей будет направлена на промышленную модернизацию, устранение монополии и административных барьеров и, как следствие, обеспечение здоровой, справедливой конкуренции на территории Хайнаня.

"В настоящее время ведется подготовка по созданию специальной комиссии по контролю за справедливой конкуренцией и антимонопольной деятельностью в регионе", - сказал глава провинциального управления по регулированию рынка Янь Ли. "По-прежнему сохраняются такие проблемы, как монопольные соглашения, административная монополия, злоупотребление доминирующим положением на рынке - все это ограничивает деловую конкуренцию на Хайнане", - отметил чиновник. По его словам, "нередко монополия на местные сельскохозяйственные продукты, в частности тропические фрукты и овощи, приводила к аномальным ценам, которые иногда превышали ценник на те же самые товары, продающиеся на территории материкового Китая".

"Для провинции крайне важно усилить роль конкурентной политики для ускорения строительства Хайнаньской пилотной зоны свободной торговли и порта свободной торговли с китайской спецификой", - подчеркнул Янь Ли.

Зона свободной торговли

В апреле прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о решении создать на всей территории острова Хайнань пилотную зону свободной торговли. Согласно плану властей, это запустит процессы глобализации экономики провинции и повысит привлекательность острова для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и центры мировых корпораций.

Наряду с экономическим потенциалом Хайнань является популярным туристическим направлением: согласно плану китайских властей, к 2025 году остров станет "международным центром туризма и потребления". По итогам 2018 года, провинцию посетили 76 млн китайских и иностранных туристов, из них 255,8 тыс. человек - российские граждане.