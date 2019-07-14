В Росрыболовстве считают, что Россия займет как минимум половину рынка филе минтая в ЕС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские производители могут в перспективе занять не менее 50% рынка филе минтая в странах Европейского союза, полагают в Росрыболовстве.

"Степень зависимости от импортных поставок филе минтая в Германии, Франции, Польши и других странах - членах ЕС составляет 100%. На долю Российской Федерации будет приходиться не менее 50%", - сказал официальный представитель ведомства порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Сейчас задача увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью решается в России на государственном уровне, в том числе в рамках стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Как полагают в Росрыболовстве, основной вклад в развитие экспортной составляющей может внести программа "Новая тресковая индустрия". В документе отмечается, что именно этот сегмент рыболовства является самым перспективным для создания добавленной стоимости. Планируется, что российские производители будут как поставлять свою продукцию на рынки США, стран Евросоюза и Латинской Америки, так и укреплять позиции на рынке Китая.

Как пояснили в Росрыболовстве, при поставках продукции в другие страны будут учитываться их потребительские особенности. Например, в странах Евросоюза и Китае самым востребованными могут стать филе тресковых рыб и готовая порционная продукция из филе и фарша. Страны Латинской Америки предпочитают закупать филе и фарш в качестве более доступного заменителя продукции из трески, а на южнокорейский рынок пойдут охлажденный неразделанный минтай и сушеное филе.

Перспективными направлениями также могут стать поставки филе атлантической трески и пикши в индустриальной упаковке, а также экспорт соленой трески в страны Южной Европы, считают в Росрыболовстве.

Кроме того, в ведомстве отметили перспективы проекта "Морские биотехнологии", который призван нарастить производство рыбной муки и жира, а также кормов для аквакультуры и ингредиентов для производства лекарств и биологически активных добавок. "В качестве ресурсной базы для нового направления наиболее успешно могут использоваться перспективные объекты на Дальнем Востоке - иваси и скумбрия, на юге России - хамса, тюлька, килька, а также антарктический криль", - уверены в Росрыболовстве.

Красная икра

При этом красная икра не получила большого признания за границей. Российское производство лососевой икры ориентировано в первую очередь на внутренний рынок, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Так, в 2018 году было произведено 22 тыс. тонн красной икры, и 90% из нее досталось российским потребителям.

"Красная икра высоко ценится на пространстве бывшего СССР, в Европе отношение к икре смешанное, и спрос на нее крайне низкий, в Азии ее закупают только в свежем виде, что создает сложности с заготовками и сокращает объемы экспорта", - пояснил Зверев.

Исключение может составить только икра минтая, которая пользуется большой популярностью в Японии, уточнил он. Поэтому, заключил специалист, пока развивать экспорт этой продукции не планируется.