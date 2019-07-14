РБК: Visa готова предоставить льготы при оплате автомобилей и недвижимости картой

ТАСС, 14 июля. Международная платежная система Visa уведомила банки о планах снизить межбанковские комиссии при оплате картой недвижимости, автомобилей, покупок в больницах и школах с 1 октября. Об этом сообщает в воскресенье РБК со ссылкой на источники.

ВТБ, Альфа-банк и "ФК Открытие" подтвердили получение уведомления.

Уточняется, что комиссии будут установлены на следующих уровнях: 0,8%, но не более 10 тыс. рублей с одной покупки для недвижимости и автомобилей, 1,3% для аптечных сетей, 1% для образовательных услуг, 1% для лицензированных учреждений сферы здравоохранения. В данный момент средний размер комиссии для этих категорий составляет 1,99%.

Как отметила пресс-служба Visa РБК, компания "периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема".