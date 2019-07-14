Жители ПФО стали лидерами по числу взыскиваемых приставами долгов по кредитам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Больше всего долгов по кредитам, взыскиваемых приставами, приходится на жителей Приволжского округа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая впервые представила географию взыскания приставами долгов граждан перед кредитными организациями.

Федеральные округа

Согласно данным ФССП, с которыми ознакомился ТАСС, по числу взыскиваемых кредитных долгов с граждан к началу лета безусловным лидером стал Приволжский федеральный округ со 1,18 млн исполнительных производств или 20% от всех по России. С жителей Поволжья приставы взыскивают по ним 234 млрд рублей. На втором месте - Сибирь (979 тыс. производств по взысканию 169 млрд рублей), на третьем - Центральная Россия [954 тыс. производств на 607 млрд руб., причем третье место ЦФО сохранил бы и без учета столичного региона - без Москвы и Московской области на регионы ЦФО приходится 655 тыс. исполнительных производств по кредитным долгам граждан на 174 млрд рублей].

В Южном федеральном округе приставы взыскивают 625 тыс. просроченных кредитных долгов на 158 млрд рублей, на Урале - 614 тыс. на 145 млрд рублей, в Северо-Западном округе - 567 тыс. на 131 млрд рублей. Меньше всего на долю приставов приходится долгов по кредитам на Дальнем Востоке (477 тыс. на 82 млрд рублей) и на Северном Кавказе (277 тыс. производств на 65 млрд рублей).

Регионы-лидеры

Хотя Москва является безусловным лидером в стране по числу "богатых" должников по кредитам - в общей сложности приставы взыскивали в столице на 1 июля 252,2 млрд рублей (больше, чем во всем Поволжье), по числу самих должников (и исполнительных производств) Москва к началу лета оказалась лишь на 12-м месте среди всех регионов. В первую тройку по числу кредитных должников в стране попали Краснодарский край (292 тыс. производств почти на 80 млрд руб.) и Башкортостан (240 тыс. производств на 40 млрд руб.), где число должников по кредитам вдвое превысило число московских должников, а также Красноярский край (с 214 тыс. производств на 39 млрд рублей).

Жители Челябинской области накопили 194 тыс. долгов по кредитам и займам на 41,5 млрд рублей, Татарстана - 190 тыс. на 30 млрд рублей. Далее идут по взысканиям в пользу кредитных организаций с граждан Свердловская область (188 тыс. производств на 55 млрд рублей), Московская (178 тыс. на 181 млрд рублей), Кемеровская (154 тыс. на 28 млрд рублей), Ростовская (144 тыс. на 39 млрд рублей), Новосибирская (134 тыс. на 22 млрд рублей) и Самарская области (133 тыс. взыскиваемых долгов на 33,6 млрд рублей). Москва замыкает первую дюжину со 121 тыс. долгов по кредитам на начало лета.

Более чем 100 тыс. кредитных долгов взыскивают также еще в пяти регионах - Алтайском, Ставропольском, Пермском краях, Санкт-Петербурге и Омской области. В этих субъектах РФ сумма накопленных долгов составляет от 19 млрд рублей на Ставрополье до 44 млрд в Санкт-Петербурге.

Данные приставов свидетельствуют, что хотя на Москву и Московскую область приходится лишь 5% всех исполнительных производств по взысканию кредитов, объем накопленных долгов составляет четверть всей взыскиваемой приставами задолженности перед банками в России. В результате на ЦФО приходится 36% всей взыскиваемой кредитной задолженности перед банками по стране. Если средняя сумма взыскания по стране составляет около 300 тыс. рублей, то в Подмосковье - 1 млн, а в Москве - 2 млн рублей.

Наименьшие долги

В числе регионов с наименьшим объемом взысканий по кредитам, по данным ФССП, - Республика Алтай (15 тыс. исполнительных производств на 1,8 млрд рублей), Марий Эл (13,8 тыс. долгов на 2,2 млрд рублей), Камчатка (13,6 тыс. на 6,5 млрд рублей), Чечня (11,7 тыс. на 2,1 млрд рублей), Ингушетия (11 тыс. на 3,4 млрд рублей), Магаданская область (8 тыс. на 1,7 млрд рублей), Республика Крым (7,8 тыс. на 1,1 млрд рублей), Севастополь (2,7 тыс. на 270 млн рублей). Меньше всего таких долгов на Чукотке - 676 на общую сумму 160 млн рублей.

Всего на начало лета на взыскании приставов находилось 5,67 млн кредитных долгов граждан почти на 1,7 трлн рублей. Помимо приставов взысканием кредитных долгов занимаются сами банки и микрофинансовые организации, а также коллекторы. Так, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2018 году банки передали коллекторам 6,4 млн долгов на 505 млрд рублей (на 29% больше, чем в 2017 году).