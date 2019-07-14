WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения

ТАСС, 14 июля. Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal .

По данным ее источников, сокращения коснутся работников исследовательского подразделения Futurewei Technologies, базирующегося в США. В его лабораториях в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас трудятся в общей сложности около 850 человек.

Точное число лиц, подлежащих увольнению, не называется, однако, по информации издания, работы могут лишиться несколько сотен человек. Некоторым сотрудникам уже разосланы соответствующие уведомления, сообщает The Wall Street Journal. При этом ряду граждан КНР, которые трудятся в США, предложили продолжить работать на Huawei после возвращения на родину.

Как пишет газета, после того, как администрация США внесла Huawei в так называемый черный список, работники Futurewei Technologies столкнулись с рядом трудностей. К примеру, им пришлось значительно ограничить контакты со своими коллегами из центрального офиса Huawei в Китае.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке президент США заявил, что позволит Huawei приобретать американскую продукцию. Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций касается не всех поставок от американских фирм и не является безоговорочной амнистией.