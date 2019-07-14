Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Согласно данным ФССП, число невыездных должников за первые пять месяцев года в целом по России выросло на 31%.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.

Как человек может узнать о своих долгах

Больше всего - на юге России (50%), Северном Кавказе (48%) и в Центральной России (на 41%).

Самый меньший прирост отмечен на Урале (6%) и на Дальнем Востоке (4%).

Более чем на 30% выросло число невыездных должников в 44 регионах России, в том числе в 24 регионах - в полтора и более раза. Самый большой прирост - в Волгоградской области (в три раза - до 103 тыс. человек), Приморском крае (в 2,8 раза), в Липецкой (в 2,4 раза), Астраханской области и Кабардино-Балкарии (в два раза). Более чем на 90% выросло число невыездных в Самарской области и Татарстане, на 70% - в Амурской области, республиках Коми и Ингушетии, на 60% - в Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, в Хакасии, Северной Осетии и Республике Алтай.

В абсолютных цифрах самый большой прирост по числу невыездных должников дала Москва (на 86% - до 157 тыс. к началу лета). Следом по числу самых больших списков невыездных должников идут Татарстан (145 тыс.), Краснодарский край (144 тыс.), Московская область (142 тыс.), Башкирия (140 тыс.), Красноярский край (130 тыс.), Ростовская (128 тыс.), Волгоградская (103 тыс.) и Новосибирская (100 тыс.) области.

На Урале по числу невыездных должников лидирует Свердловская область (94 тыс.), в Северо-Западном округе - Санкт-Петербург (70 тыс.), на Северном Кавказе - Ставропольский край (69 тыс.).

На долю Центральной России приходится 20,6% среди всех невыездных, Поволжья - 20%, Сибири - 16%, меньше всего - на Северном Кавказе (5%). Даже на Камчатке, Чукотке и Сахалине число невыездных увеличилось от 29% до 53%.

Бремя долгов

В общей сложности невыездные должники накопили долгов на 1,441 трлн рублей, из которых больше трети приходится на ЦФО. За должниками в Поволжье числятся 211 млрд руб., в ЮФО - 143 млрд. Среди регионов рекордсменами по объему долгов с "невыездных" стали Москва (283 млрд) и Подмосковье (116 млрд). К примеру, невыездные неплательщики Кубани задолжали 54 млрд рублей, Свердловской области - 32 млрд, Петербурга - 34 млрд, Ставрополья - 15 млрд рублей. В материалах ФССП говорится и о 41 "супердолжнике", накопившем долги на 135 млрд рублей. Их взысканием, как и ограничением выезда, занимается центральный аппарат ФССП.

Размеры взысканий

По данным ФССП, благодаря ограничению выезда с таких должников уже к лету взыскано 7,364 млрд рублей (рекорд в Кемеровской области - более 2 млрд рублей). Жители Поволжья заплатили 3,1 млрд, Сибири - 2,3 млрд, ЦФО - 644 млн рублей. Только на Кубани к лету выплатили 360 млн рублей, в Курской области - 233 млн, Тамбовской - 203 млн, в Вологодской области и Дагестане - соответственно 173 и 154 млн рублей.

Лишь в 14 регионах число невыездных должников за год осталось на прежнем уровне или даже сократилось (например, в Кировской области - на 37%, Магаданской области - на 27%, Забайкалье - на 20%, Красноярском крае и Челябинской области - на 14%).