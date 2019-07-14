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Выкатившийся за ВПП в Саратове самолет оказался принадлежащим "дочке" Utair

Речь идет о ЗАО "Ютэйр"

ТАСС, 14 июля. Самолет рейса Сургут - Саратов, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, принадлежит дочерней компании авиакомпании Utair - ЗАО "Ютэйр". Об этом сообщила ТАСС авиакомпания.

По данным базы СПАРК, ЗАО "Ютэйр" на 100% принадлежит ПАО "Авиакомпания Ютэйр".

"Як-42 ЗАО "Ютэйр" выполнял чартерную перевозку по маршруту Сургут - Саратов. При посадке самолет остановился на боковой полосе безопасности. Внешних повреждений у самолета нет, пассажиры в порядке, высадка прошла штатно через основной трап. Причины уточняются", - сообщили там.

Теги
РоссияСаратовская область
Прием и отправка рейсов из аэропорта Саратова приостановлены после инцидента с самолетом
Лайнер выкатился за пределы ВПП
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