МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России с 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 г.

Согласно постановлению правительства России, маркировать планируется молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания. Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.

Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как отметили в ЦРПТ, работа внутри пилота будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации "Меркурий", оператором которой является Россельхознадзор, и системы "Честный Знак", с которой работает оператор.

Для этого будет осуществлена интеграция двух систем. "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а система ЦРПТ - прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе. Обмен данными позволит осуществить полное прослеживание продукции и гарантировать ее безопасность для населения.

"ЦРПТ готов к официальному запуску пилота и к работе с готовой молочной продукцией. Мы уверены в позитивном прохождении эксперимента и стабильности нашей системы. ЦРПТ, так же как и представители бизнес-сообщества, против дублирования функций двух систем. Мы выступаем за интеграцию с "Меркурием", которая позволит системам обогащать друг друга", - прокомментировал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

"В код маркировки включена важная информация о продукте, благодаря чему торговая сеть может автоматически контролировать не только подлинность товара, но и исключить возможность реализации просроченного товара, что тоже важно покупателю", - отметил учредитель компании "Галактика", участвующей в эксперименте, Игорь Дю. Как отметил директор другого участника, молочного завода "Вакинское Агро", Алик Мухамадеев, для участия в пилоте предприятию необходимо будет дооборудовать линии для работы с маркировкой, но компания видит в этом преимущество для бренда экологичных молочных продуктов.

Рекомендации и эксперименты

В ЦРПТ сообщили, что в ближайшее время совместно с бизнес-сообществом будут разработаны методические рекомендации, которые позволят протестировать полную цепочку прослеживания молочной продукции во время эксперимента и подготовиться к обязательной маркировке. В рамках пилота производитель или импортер наносит на продукт защищенный криптографией цифровой код. Его могут просканировать при проверке товара, а также при его приеме на склад и продаже в магазине. Система интегрирована с кассами в рознице, что позволит обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и даст возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона.

В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.